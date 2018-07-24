Депутат Щапов: Инфляция в России к концу года ускорится на 2%

Повышение НДС до 20% принесет бюджету дополнительные 620 миллиардов рублей, но повлияет на инфляцию.

Госдума 24 июля в третьем чтении одобрила повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Изменения начнут действовать с 1 января 2019 года. При этом все льготы по НДС на основные услуги и социально значимые товары сохраняются. Предполагается, что такие меры позволят получать федеральному бюджету дополнительно около 620 миллиардов рублей в год, которые правительство намерено направить на социальную сферу.

Член комитета Госдумы по бюджету и налогам Михаил Щапов в комментарии ИА «Политика Сегодня» видит главным следствием повышения ставки НДС ускорение инфляции.

«По оценкам правительства, краткосрочный эффект составит порядка 2%. Это практически удвоение текущей инфляции. Однако в долгосрочной перспективе повышенная ставка НДС также будет оказывать влияние на инфляцию — порядка 1–2%", — считает парламентарий.

Кроме того, вопросы у депутата возникли к тому, на что подойдут дополнительные деньги, собранные от повышения НДС.

«Правительство обещает, что на благие цели: на культуру, здравоохранение и образование. Но эффективность этих расходов ставит под сомнение Счетная палата. В недавнем отчете аудиторы указали, что в 2017 году было выявлено порядка двух триллионов рублей неэффективных бюджетных расходов. Например, недостроенные и разрушающиеся школы, мосты без подъездных путей, которыми нельзя пользоваться, суперсовременное медицинское оборудование, на котором просто некому работать и т.д.»

Депутат, представляющий в Госдуме партию КПРФ, считает, что для пополнения бюджета можно было бы сократить неэффективные бюджетные расходы, прекратить давать льготы компаниям, которые в них не нуждаются, развивать конкуренцию при госзакупках. Парламентарий также выступает за прогрессивную ставку НДФЛ: чтобы люди, получающие больший доход, платили больше налогов.

Но в июне 2018 года президент РФ Владимир Путин назвал нецелесообразным введение прогрессивной шкалы НДФЛ, хотя отметил, что многие предлагают такие меры. По его словам, дифференцированная шкала налога на доходы физических лиц выглядит более социально справедливой только на первый взгляд. Однако «практика сложнее, чем теоретические формулы», и такие меры приведут к сокрытию налогов.