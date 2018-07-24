Мы в соц.сетях:
РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

 Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

 Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью
РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

 Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

 Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью
17:45   24 Июля 2018
Весь мир

Путин на саммите БРИКС представит подходы по урегулированию кризиса в Сирии

Путин на саммите БРИКС представит подходы по урегулированию кризиса в Сирии

Во время саммита БРИКС президент России Владимир Путин расскажет о возможных подходах к урегулированию ситуации в Сирии. Также стороны поговорят об оказании гумпомощи местному населению. Обо всем этом рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин особое внимание обратит на актуальные задачи, которые стоят перед странами БРИКС, в частности, в вопросах содействия становлению демократии во всем мире, обеспечения  глобальной информационной безопасности, противостояния терроризму и экстремизму. Также стороны могут поднять тему региональных конфликтов. 

Акцент президент сделает на шагах России по налаживанию межсирийского политического диалога, предложит странам БРИКС включиться в этот процесс.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#путин #сирия #весь мир #сирийский конфликт #брикс
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...