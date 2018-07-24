Путин на саммите БРИКС представит подходы по урегулированию кризиса в Сирии

Во время саммита БРИКС президент России Владимир Путин расскажет о возможных подходах к урегулированию ситуации в Сирии. Также стороны поговорят об оказании гумпомощи местному населению. Обо всем этом рассказал помощник лидера РФ Юрий Ушаков.

По словам Ушакова, Путин особое внимание обратит на актуальные задачи, которые стоят перед странами БРИКС, в частности, в вопросах содействия становлению демократии во всем мире, обеспечения глобальной информационной безопасности, противостояния терроризму и экстремизму. Также стороны могут поднять тему региональных конфликтов.

Акцент президент сделает на шагах России по налаживанию межсирийского политического диалога, предложит странам БРИКС включиться в этот процесс.