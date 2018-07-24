Мосгоризбирком обжалует в ВС решение о регистрации Балакина кандидатом в мэры

В понедельник, 23 июля, Московский городской суд признал незаконным отказ Мосгоризбиркома регистрировать Балакина кандидатом в мэры.

Московская городская избирательная комиссия обжалует в Верховном суде решение Мосгорсуда, которое обязывает зарегистрировать бывшего главу СУ-154 Михаила Балакина кандидатом на пост мэра столицы, передает РИА Новости.

«Мы намерены до понедельника обжаловать решение», — уточнил член московского избиркома Дмитрий Реут.

Михаил Дмитриевич подал для регистрации 112 подписей из 111 округов. В четверг, 12 июля, Мосгоризбирком отказал Балакину в регистрации кандидатом в мэры, потому что в избирательную комиссию обратились три депутата, попросившие не учитывать их подписи. Получилось, что из необходимых для регистрации 110 подписей у Балакина осталось 109.