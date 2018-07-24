РФ рассчитывает на углубление военного сотрудничества с США и НАТО

Министр обороны Сергей Шойгу надеется, что прошедший 16 июля в Хельсинки саммит Россия-США даст импульс углублению военного сотрудничества стран.

Он указал, что страны НАТО продолжают наращивать контингент вне региональных стран в Восточной Европе. За четыре года численность военных альянса увеличилась с двух до 15 тысяч. Более того, постоянно повышается интенсивность военных учений в Европе. Только с начале текущего года проведено уже сто мероприятий.

В то же время в мае организация подписала договор с Финляндией и Швецией об их полноправном участии в военных учениях НАТО и возможности использовать его системы управления войсками и оружие. Альянс в свою очередь получил доступ в воздушное пространство и территориальные воды обеих стран.

Министр подчеркнул, что подобные действия западный коллег ведут к усилению недоверия и разрушают существующую в мире систему безопасности. Остается надежда на прошедший в середине июля саммит РФ-США. Москва рассчитывает, что встреча лидеров двух стран позволит консолидировать усилия сторон в интересах общей безопасности.