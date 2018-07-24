Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на саммите БРИКС

Российский лидер Владимир Путин в ходе саммита БРИКС встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры пройдут 26 июля в Йоханнесбурге. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Беседа с Си Цзиньпином пройдет в виде неформального общения за обедом. Стороны обсудят вопросы сотрудничества двух стран по различным направлениям, совместные усилия в международных процессах, а также визит председателя КНР во Владивосток в рамках Восточного экономического форума.

На встрече с президентом Турции глава РФ обсудит двусторонние отношения Москвы и Анкары, проекты в сфере энергетики, сирийское урегулирование, в частности, астанинский процесс.