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 Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
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 Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью
17:26   24 Июля 2018
Весь мир

Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на саммите БРИКС

Путин встретится с Си Цзиньпином и Эрдоганом на саммите БРИКС

Российский лидер Владимир Путин в ходе саммита БРИКС встретится с председателем КНР Си Цзиньпином и лидером Турции Реджепом Эрдоганом. Переговоры пройдут 26 июля в Йоханнесбурге. Об этом рассказал помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Беседа с Си Цзиньпином пройдет в виде неформального общения за обедом. Стороны обсудят вопросы сотрудничества двух стран по различным направлениям, совместные усилия в международных процессах, а также визит председателя КНР во Владивосток в рамках Восточного экономического форума.

На встрече с президентом Турции глава РФ обсудит  двусторонние отношения Москвы и Анкары, проекты в сфере энергетики, сирийское урегулирование, в частности, астанинский процесс.

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Автор: Виктория Разумовская
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