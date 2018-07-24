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18:25   24 Июля 2018
Россия

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Против главы ГУ МЧС по Томской области генерал-майора Михаила Бегуна возбуждено уголовное дело по обвинению в получении крупной взятки, говорится на сайте ведомства.

Правоохранители задержали его с поличным, в момент получения денег.

Следователи предполагают, что Бегун с помощью подчиненных вымогал средства у владельцев коммерческих организаций, которые находятся в юрисдикции местного управления МЧС. Заплатив главе ведомства юридические лица обеспечивали себя его «содействием», например, один из предпринимателей получил допуск к осуществлению рабочей деятельности без необходимого для нее оборудования.

Полиция допрашивает подозреваемого и свидетелей.

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Автор: Екатерина Розина
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