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17:07   24 Июля 2018
Россия

Москва превратилась в развитый мегаполис благодаря общественному транспорту

Москва превратилась в развитый мегаполис благодаря общественному транспорту

В конце 2010 года столичная мэрия запустила программу «Город удобный для жизни» и на оживленных магистралях создали выделенные полосы для общественного транспорта.

Скорость движения троллейбусов и автобусов в среднем увеличилась на 15-20 процентов. Число перевозимых пассажиров увеличилось на 30 процентов, а аварии с участием общественного транспорта снизилось на 28 процентов. К концу прошлого года общая протяженность выделенных полос составила 309 километров.

Столица возродила московский трамвай. По информации аналитического журнала «Слово и Дело», восстановили несколько старых маршрутов и ввели десяток новых. Некоторые маршруты автобусов переведут на круглосуточный режим работы.

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Автор: Анатолий Кубарев
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