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 Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

 Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью
16:57   24 Июля 2018
Весь мир

Путин получил приглашение посетить Вашингтон, подтвердил Ушаков

Путин получил приглашение посетить Вашингтон, подтвердил Ушаков

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что Вашингтон официально предложил российскому лидеру Владимиру Путину приехать в США в конце этого года.

Он отметил, что российская сторона еще не начала прорабатывать детали поездки. 

Кроме того, Ушаков напомнил, что Путин и Трамп могут встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине в ноябре, либо во время любого другого мероприятия международного формата.

Ранее Пентагон поддержал идею пригласить президента РФ в Вашингтон. Замглавы американского Минобороны Джон Род считает, что честный и открытый диалог между США и Россией должен продолжаться. По его словам, это «совершенно нормально и практично». 

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Автор: Виктория Разумовская
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