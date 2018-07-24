Путин получил приглашение посетить Вашингтон, подтвердил Ушаков

Помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков подтвердил, что Вашингтон официально предложил российскому лидеру Владимиру Путину приехать в США в конце этого года.

Он отметил, что российская сторона еще не начала прорабатывать детали поездки.

Кроме того, Ушаков напомнил, что Путин и Трамп могут встретиться в ходе саммита G20 в Аргентине в ноябре, либо во время любого другого мероприятия международного формата.

Ранее Пентагон поддержал идею пригласить президента РФ в Вашингтон. Замглавы американского Минобороны Джон Род считает, что честный и открытый диалог между США и Россией должен продолжаться. По его словам, это «совершенно нормально и практично».