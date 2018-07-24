Мы в соц.сетях:
РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

 Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

 Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью
РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

РФ ответит на втягивание Швеции и Финляндии в НАТО — Шойгу

 Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки

Глава ГУ МЧС по Томской области задержан с поличным при получении взятки
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

Жертвами лесных пожаров в Греции стали 74 человека

 Путин собирается посетить Индию осенью

Путин собирается посетить Индию осенью
16:57   24 Июля 2018
Весь мир

Трамп будет летать на построенном для России самолете

Трамп будет летать на построенном для России самолете

Об этом говорится на на сайте госзакупок правительства США.

ВВС США подтвердили закупку лайнеров, которые изначально были собраны для России. В ведомстве уточнили, что в президентские лайнеры переделают два коммерческих Boeing 747. 

При этом правительство считает покупку самолетов необходимой, поскольку содержать старые выходит дороже, пишет «Российская газета», ссылаясь на публикацию The Drive.

Также Вашингтон экономит на разработке чертежей, собирать самолет с нуля получилось бы дороже, нежели закупить готовое судно.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Екатерина Розина
#россия #сша #самолеты #политика #трамп #общество #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...