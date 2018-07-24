Трамп будет летать на построенном для России самолете

Об этом говорится на на сайте госзакупок правительства США.

ВВС США подтвердили закупку лайнеров, которые изначально были собраны для России. В ведомстве уточнили, что в президентские лайнеры переделают два коммерческих Boeing 747.

При этом правительство считает покупку самолетов необходимой, поскольку содержать старые выходит дороже, пишет «Российская газета», ссылаясь на публикацию The Drive.

Также Вашингтон экономит на разработке чертежей, собирать самолет с нуля получилось бы дороже, нежели закупить готовое судно.