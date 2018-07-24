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16:48   24 Июля 2018
Россия

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА.

Российская команда под его руководством показала на прошедшем чемпионате мира свой лучший результат в новейшей истории, выйдя в четвертьфинал.

Кроме Черчесова за почетное звание поборются тренеры сборных Хорватии, Франции, Бельгии, Англии, а также ФК «Ювентус», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Атлетико», «Барселона» и «Реал».

 

ФИФА вручает этот приз с 2010 года. Впервые звания лучшего тренера по версии ФИФА удостоился португалец Жозе Моуринью. 

Россиянин впервые включен в число номинантов на премию в этом году.

Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #чм-2018 #сборная россии #общество #черчесов
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