Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов вошел в список претендентов на звание лучшего тренера по версии ФИФА.

Российская команда под его руководством показала на прошедшем чемпионате мира свой лучший результат в новейшей истории, выйдя в четвертьфинал.

Кроме Черчесова за почетное звание поборются тренеры сборных Хорватии, Франции, Бельгии, Англии, а также ФК «Ювентус», «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Атлетико», «Барселона» и «Реал».

OFFICIAL | The nominees for #TheBest FIFA Men’s Coach 2018: Massimiliano Allegri Stanislav Cherchesov Zlatko Dalic Didier Deschamps Pep Guardiola Jurgen Klopp Roberto Martinez Diego Simeone Gareth Southgate Ernesto Valverde Zinedine Zidane For the period 3 July 2017-15 July 2018 pic.twitter.com/BTD5E48lXh — FIFA.com (@FIFAcom) July 24, 2018

ФИФА вручает этот приз с 2010 года. Впервые звания лучшего тренера по версии ФИФА удостоился португалец Жозе Моуринью.

Россиянин впервые включен в число номинантов на премию в этом году.

Церемония вручения наград состоится 24 сентября в Лондоне.