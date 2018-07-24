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16:57   24 Июля 2018
Россия

Госдума приняла закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Госдума приняла закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Систему страхования распространят на предприятия малого бизнеса с 1 января следующего года.

В настоящее время при отзыве лицензии у банка возмещаются только вклады в пределах до 1,4 миллиона рублей, размещенные гражданами и индивидуальными предпринимателями. Проект распространит страхование также на средства предприятий малого бизнеса. В данном случае сроки возмещения предлагается установить те же, что и в случае с физическими лицами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что малый бизнес способствует развитию экономики страны. Это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство. А отзыв лицензии у банка при отсутствии страхования вклада ставит под угрозу их дальнейшую деятельность.

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Автор: Юлия Халус
#россия #госдума #экономика #банки #малый бизнес
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