Госдума приняла закон о страховании банковских вкладов малого бизнеса

Систему страхования распространят на предприятия малого бизнеса с 1 января следующего года.

В настоящее время при отзыве лицензии у банка возмещаются только вклады в пределах до 1,4 миллиона рублей, размещенные гражданами и индивидуальными предпринимателями. Проект распространит страхование также на средства предприятий малого бизнеса. В данном случае сроки возмещения предлагается установить те же, что и в случае с физическими лицами.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что малый бизнес способствует развитию экономики страны. Это рабочие места, эффективное и конкурентоспособное производство. А отзыв лицензии у банка при отсутствии страхования вклада ставит под угрозу их дальнейшую деятельность.