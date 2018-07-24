Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии

Российский лидер Владимир Путин в четверг, 26 июля, прилетит в южноафриканский город Йоханнесбур на десятый саммит БРИКС.

Президент РФ обсудит с новым главой ЮАР Сирилом Рамапосой вопросы, касающиеся председательства Кейптауна в БРИКС, соответствующие приоритеты и инициативы, а также развитие двусторонних отношений. По итогам встречи президенты подпишут документы, в том числе о сотрудничестве в сельском хозяйстве.

«Документы согласовали», — отметил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

По его словам, по традиции Владимир Владимирович встретится с председателем КНР Си Цзиньпином. Россия и Китай договорились проводить встречу руководителей, используя для этого их участие в каждом международном форуме.

«Договоренность четко выполняется», — подчеркнул Ушаков.

Вечером Путин пообщается с индийским премьер-министром Нарендрой Моди. Президент РФ посетит Нью-Дели в октябре, и это событие станет ключевым в контексте двусторонних отношений России и Индии, добавил Ушаков.