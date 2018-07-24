Москва и интернет воспитали «активного гражданина»

Электронные услуги в столице лучшие в мире. Так считают аналитики ООН. Депутат призвал не расслабляться и рубить бюрократию на корню.

Российская столица возглавила рейтинг ООН по индексам оказания электронных услуг населению. Всего в рейтинге 40 городов. На втором месте расположились Кейптаун и Таллин, третье поделили Лондон и Париж, завершают топ-10 Сидней, Амстердам, Сеул, Рим и Варшава.

Аналитики оценивали города по шестидесяти показателям. Среди них технические характеристики, функционал сайта муниципалитета, показатели участия и вовлеченности горожан.

С событием столичного градоначальника Сергея Собянина поздравил глава правительства РФ Дмитрий Медведев. Премьер-министр констатировал, что Москва добилась больших успехов в развитии электронных услуг.

«Это очень хороший результат, потому что победить другие города в этом соревновании дорогого стоит, это признание того, что электронным сервисам, которые помогают жить очень большому количеству, вы уделяли и уделяете самое пристальное внимание», - заявил Медведев.

Еще сравнительно недавно общественники и рядовые жители называли Москву бюрократическим монстром. Зачастую получение необходимой справки превращалось в путешествие по дантовским кругам ада. Казалось бы бесхитростный процесс оборачивался потраченными нервами, беготней по окошечкам, откуда на горожанина безучастно взирали уставшие лица столичных клерков.

Вот, как писал о лужковских временах идеолог экономических реформ начала 90-х Егор Гайдар:

«Экономическая жизнь в Москве страшно забюрократизирована, регламентирована, и результатом этого является массовое распространение коррупции. Все, кто имел дело с московскими муниципальными структурами, это прекрасно знают». (Статья «Почему в Москве жить хорошо» в газете «Московские новости» от 22 февраля 1998 года)

Впрочем, и сам бывший градоначальник признавал, что москвичи сыты по горло действующей системой, которая превращала простую выдачу справки в бесконечную волокиту.

«У нас грандиозное количество различных согласований, - сетовал Лужков на заседании мэрии в 2004 году. - Все это вызывает раздражение. Скажу больше. Отношение москвичей и бизнеса к власти близко к критической отметке!»

Зампред парламентского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов, представляющий в Госдуме интересы жителей Подмосковья, заметил, что Москва начала внедрять и развивать электронные услуги позднее своих конкурентов.

«Москва шла достаточно быстрыми темпами и сейчас находится в лидерах в силу того, что большой объем госуслуг, справок оцифрованы. И слава богу, что гражданам стало легче. Не нужно стоять в очередях. Технологически в этом смысле Москва самая современная. Это важно, это успех, это прекрасно», - говорит депутат.

Собеседник агентства уверен, что расслабляться рано. Необходимо не просто переводить справки в цифровые форматы, а вовсе избавляться от излишних бюрократических процедур и тем самым сокращать расходы на содержание штата клерков, говорит Свинцов.

«У нас роботы справки не выдают и личные дела не заполняют. Это все равно люди, которые вчера печатали на машинке, а сегодня обслуживают эти электронные системы», - заметил народный избранник.

В ответ на лестные слова Дмитрия Медведева мэр Сергей Собянин сообщил, что российская столица не ставила цель возглавить рейтинг ООН. Но добилась очевидных успехов в попытках упростить жизнь горожанам. Москвичи сегодня не просто используют возможности интернет-сервисов, но и участвуют в управлении городом с помощью ресурса «Активный гражданин», в котором зарегистрировались уже более двух миллионов пользователей.