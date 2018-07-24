Израильская ПВО сбила сирийский самолет
Армия обороны Израиля выпустила по самолету ВВС Сирии две зенитные ракеты из комплекса противовоздушной обороны Patriot.
Военные отследили самолет, который зашел в воздушное пространство страны из сирийского государства, подождали пока он пролетит несколько километров и сбили. Судьба экипажа самолета ВВС Сирии неизвестна. Израиль предположил, что самолет участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции.
«Мы настороже и высоко подготовлены», — уточнили в армии обороны Израиля.
2 טילי פטריוט שוגרו לעבר מטוס קרב סורי מסוג "סוחוי". המטוס היה במעקב, חדר כשני ק״מ לשטח ישראל ויורט. החל משעות הבוקר ישנה עלייה במאפייני הלחימה הפנימיים בסוריה ובתוך כך פעילות גוברת של כוחות אוויר סורים. אנו נמצאים בערנות ומוכנות גבוהים ונמשיך לפעול כנגד הפרות של הסכמי 74.— צבא ההגנה לישראל (@idfonline) 24 июля 2018 г.