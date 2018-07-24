Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Армия обороны Израиля выпустила по самолету ВВС Сирии две зенитные ракеты из комплекса противовоздушной обороны Patriot.

Военные отследили самолет, который зашел в воздушное пространство страны из сирийского государства, подождали пока он пролетит несколько километров и сбили. Судьба экипажа самолета ВВС Сирии неизвестна. Израиль предположил, что самолет участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции.

«Мы настороже и высоко подготовлены», — уточнили в армии обороны Израиля.