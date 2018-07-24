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 Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Израильская ПВО сбила сирийский самолет

16:24   24 Июля 2018
Весь мир

Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Армия обороны Израиля выпустила по самолету ВВС Сирии две зенитные ракеты из комплекса противовоздушной обороны Patriot.

Военные отследили самолет, который зашел в воздушное пространство страны из сирийского государства, подождали пока он пролетит несколько километров и сбили. Судьба экипажа самолета ВВС Сирии неизвестна. Израиль предположил, что самолет участвовал в боевых действиях против отрядов оппозиции. 

«Мы настороже и высоко подготовлены», — уточнили в армии обороны Израиля.

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Автор: Анатолий Кубарев
#сирия #ввс #израиль #пво
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