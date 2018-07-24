Лавров и Меркель обсудили сирийский конфликт и Украину

Во вторник в Берлине прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, главы МИД ФРГ Хайко Мааса, его российского коллеги Сергея Лаврова и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сирийский и украинский кризисы.

Еще на прошлой неделе Меркель и российский лидер Владимир Путин договорились о таком формате переговоров, сообщили в правительстве ФРГ.

Накануне Лавров, Герасимов и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили антитеррористическую операцию на юге Сирии, а также обеспечение безопасности вдоль израильских границ. Речь также шла о проблеме палестино-израильского урегулирования.