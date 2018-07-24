Мы в соц.сетях:
Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

 Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии

Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

 Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

 Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии

Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

 Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Израильская ПВО сбила сирийский самолет

16:15   24 Июля 2018
Весь мир

Лавров и Меркель обсудили сирийский конфликт и Украину

Лавров и Меркель обсудили сирийский конфликт и Украину

Во вторник в Берлине прошла встреча канцлера Германии Ангелы Меркель, главы МИД ФРГ Хайко Мааса, его российского коллеги Сергея Лаврова и главы Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова. Стороны обсудили ситуацию на Ближнем Востоке, сирийский и украинский кризисы.

Еще на прошлой неделе Меркель и российский лидер Владимир Путин договорились о таком формате переговоров, сообщили в правительстве ФРГ. 

Накануне Лавров, Герасимов и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху обсудили антитеррористическую операцию на юге Сирии, а также обеспечение безопасности вдоль израильских границ. Речь также шла о проблеме палестино-израильского урегулирования.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Виктория Разумовская
#меркель #лавров #политика #весь мир
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...