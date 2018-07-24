Уволен следователь, не возбудивший дело об избиении заключенного в Ярославле

СК РФ уволил следователя, который не стал возбуждать дело по заявлению об избиении заключенного в Ярославле. Он формально провел проверку по заявлению, однако отказал в возбуждении дела.

По словам официального представителя СК РФ Светланы Петренко, еще годом ранее в следственные органы поступило заявление от заключенного. В нем он рассказал, что сотрудники колонии №1 применили насилие в отношении него. Глава СК РФ Александр Бастрыкин приказал провести проверку по факту бездействия экс-сотрудника областного СК и всего местного руководства.

Ранее стало известно, что сотрудники УФСИН РФ по Ярославской области, превысив свои полномочия, избили заключенного в колонии №1. Следствие уже установило личности всех, кто причастен к этому инциденту. Задержано шесть человек, другие подозреваемые ищутся.