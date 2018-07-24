Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Украинское государство планирует «вернуть и реинтегрировать» крымский полуостров к декабрю 2019 года, заявил экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По его словам, это не вымысел, а конкретная задача. План разработал, одобрил и поддержал постпред президента Украины Петра Порошенко в Крыму Борис Бабин, написал бывший парламентарий Журавко в Facebook.

Согласно документу, Украина соберет и представит «доказательства нарушения прав человека в Крыму». Киев найдет улики против РФ, чтобы подкрепить иски в Международный уголовный суд, поддержать работу платформы «Друзья деоккупации Крыма» и финансировать проукраинские структуры и организации на полуострове.

Алексей Журавко напомнил, что в Киеве неоднократно говорили о «возвращении» Крыма. Бывший украинский лидер Леонид Кравчук предлагал предоставить Крыму особый статус, чтобы «субъектами власти стали крымские татары».