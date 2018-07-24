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15:50   24 Июля 2018
Весь мир

Путин обсудит с главами стран БРИКС дальнейшее сотрудничество

Путин обсудит с главами стран БРИКС дальнейшее сотрудничество

Глава государства Владимир Путин обсудит с коллегами из стран БРИКС борьбу с современными угрозами, а также поговорит о перспективе сотрудничества стран «пятерки». Десятый саммит БРИКС состоится в ЮАР 26–27 июля.

Кроме того, лидеры Бразилии, России, Индии, Китая и Южной Африки поговорят об актуальных вопросах, которые стоят на повестке дня. 

В программе саммита предусматривается отдельная встреча политиков с приглашенными руководителями африканских и других стран. Президент России Владимир Путин проведет двусторонние переговоры с участвующими в саммите главами государств и правительств.

Неделей ранее глава МИД РФ Сергей Лавров обсудил по телефону с коллегой из  ЮАР Линдиве Сисулу предстоящий саммит. Речь шла о различных организационных моментах. 

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Автор: Виктория Разумовская
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