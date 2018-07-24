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15:52   24 Июля 2018
Весь мир

Минобороны РФ: Около 200 тысяч беженцев вернутся в Сирию из ЕС

Минобороны РФ: Около 200 тысяч беженцев вернутся в Сирию из ЕС

Об этом сообщил глава Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Военнослужащий отметил положительный эффект работы дипломатов по возвращению беженцев на родину. Мизинцев напомнил о телефонном разговоре главы МИД РФ Сергея Лаврова и коллеги из Иордании Аймана ас-Сафади, в котором стороны обсудили оказание помощи республике. В частности, затрагивалось возвращение граждан домой.

Иорданская сторона выразила готовность к сотрудничеству в этой области. Поэтому Москвой ожидается развертывание работы по проблеме беженцев. В ближайшее время в Сирию могут вернуться до 200 тысяч граждан этой арабской страны.

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Автор: Павел Никифоров
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