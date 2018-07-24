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15:31   24 Июля 2018
Россия

Заключенный скончался в исправительной колонии Брянской области

Заключенный скончался в исправительной колонии Брянской области

ФКУ ИК-6 проверили, сообщили в управлении Федеральной службы исполнения наказаний по Брянской области.

Заключенный скончался в воскресенье, 22 июля, в шестой исправительной колонии, расположенной в 175 километрах от города Брянск. Итоги проверки ФКУ ИК-6 передали в Клинцовский межрайонный следственный отдел, уточнили в ведомстве.

Территория Клинцовского района подверглась радиационному загрязнению после аварии на Чернобыльской АЭС, поэтому находится в зоне с льготным социально-экономическим статусом. У ФКУ ИК-6 есть собственные подъездные железнодорожные пути.

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Автор: Анатолий Кубарев
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