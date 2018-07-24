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15:31   24 Июля 2018
Россия

МВД будет контролировать регистрацию новых автомобилей

МВД будет контролировать регистрацию новых автомобилей

МВД РФ собирается контролировать регистрацию новых машин через автосалоны. Проект закона установит тарифы и ответственность за искажение регистрационных данных.

Документ предусмотрит предельный уровень тарифов на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств. Также он обозначит ответственность должностных лиц за неверные регистрационные данные и маркировку транспорта. Контролировать деятельность подобных компаний будет МВД России.

Кроме того, в процессе регистрации абсолютно новых машин будут участвовать дилеры. 

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #общество #машины #мвд рф
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