МВД будет контролировать регистрацию новых автомобилей

МВД РФ собирается контролировать регистрацию новых машин через автосалоны. Проект закона установит тарифы и ответственность за искажение регистрационных данных.

Документ предусмотрит предельный уровень тарифов на услуги специализированных организаций по регистрации транспортных средств. Также он обозначит ответственность должностных лиц за неверные регистрационные данные и маркировку транспорта. Контролировать деятельность подобных компаний будет МВД России.

Кроме того, в процессе регистрации абсолютно новых машин будут участвовать дилеры.