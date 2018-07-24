Путин поручил Кабмину подумать о строительстве моста на Сахалин

Глава государства заявил об этом во время встречи с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Владимир Путин отметил, что помощь нужна, но прежде всего надо обратить внимание на экономическую обстановку.

Президент напомнил, что строительство моста, который соединит остров Сахалин и континентальную Россию, обсуждается уже несколько десятков лет. К тому же, это давняя мечта жителей региона. Мост позволит проехать с острова или обратно в любую погоду и в любое время года. Также это подтолкнет развитие северной части Хабаровского края.

Кожемяко напомнил о привлечении суммы денег для финансирования стройки, о которых говорилось в письме региональных депутатов президенту. Средства изымаются по договору о разделе продукции. Губернатор готов поддержать инициативу.