Мы в соц.сетях:
Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

 Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии

Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

 Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

Черчесов поборется за звание лучшего тренера года по версии ФИФА

 Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии

Путин на саммите БРИКС встретится с лидерами ЮАР, КНР и Индии
Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

Киев разработал новый план «возвращения» Крыма

 Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа
«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

 Израильская ПВО сбила сирийский самолет

Израильская ПВО сбила сирийский самолет

15:23   24 Июля 2018
Россия

Путин поручил Кабмину подумать о строительстве моста на Сахалин

Путин поручил Кабмину подумать о строительстве моста на Сахалин

Глава государства заявил об этом во время встречи с главой Сахалинской области Олегом Кожемяко.

Владимир Путин отметил, что помощь нужна, но прежде всего надо обратить внимание на экономическую обстановку.

Президент напомнил, что строительство моста, который соединит остров Сахалин и континентальную Россию, обсуждается уже несколько десятков лет. К тому же, это давняя мечта жителей региона. Мост позволит проехать с острова или обратно в любую погоду и в любое время года. Также это подтолкнет развитие северной части Хабаровского края.

Кожемяко напомнил о привлечении суммы денег для финансирования стройки, о которых говорилось в письме региональных депутатов президенту. Средства изымаются по договору о разделе продукции. Губернатор готов поддержать инициативу.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Павел Никифоров
#россия #путин #политика #сахалинская область #кожемяко #мост на сахалин
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...