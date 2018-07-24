Минобороны не будет изымать автомобили у россиян

Ранее Минобороны подготовило поправки к одному из приказов, которые подразумевают постановку на воинский учет всей гражданской автотехники. Речь идет о легковых автомобилях, которые предназначены для перевозки пассажиров и имеют не более восьми мест.

В оборонном ведомстве пояснили, что изменение приказа не подразумевает изъятия транспортных и технических средств у граждан и организаций. Документ лишь уточнит порядок учета в перечень машин, который ведется в военных комиссариатах.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что у ВС РФ достаточное количество штатных автомобилей в автопарке. Этих машин достаточно, чтобы полностью обеспечить выполнение предназначенных задач.

Для нужд обороны могут привлечь транспорт, принадлежащий гражданам или организациям, исключительно в форс-мажорных обстоятельствах.