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15:15   24 Июля 2018
Россия

Минобороны не будет изымать автомобили у россиян

Минобороны не будет изымать автомобили у россиян

Ранее Минобороны подготовило поправки к одному из приказов, которые подразумевают постановку на воинский учет всей гражданской автотехники. Речь идет о легковых автомобилях, которые предназначены для перевозки пассажиров и имеют не более восьми мест.

В оборонном ведомстве пояснили, что изменение приказа не подразумевает изъятия транспортных и технических средств у граждан и организаций. Документ лишь уточнит порядок учета в перечень машин, который ведется в военных комиссариатах.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что у ВС РФ достаточное количество штатных автомобилей в автопарке. Этих машин достаточно, чтобы полностью обеспечить выполнение предназначенных задач. 

Для нужд обороны могут привлечь транспорт, принадлежащий гражданам или организациям, исключительно в форс-мажорных обстоятельствах.

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Автор: Виктория Разумовская
#россия #минобороны #транспорт #общество #автомобили
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