Бегство водителей с места ДТП сделают отягчающим обстоятельством

Правительство внесло в Государственную думу законопроект о дополнении абзаца первого части второй, третьей и четвертой статьи 264 Уголовного кодекса РФ после слов «в состоянии опьянения» словами «или скрывшимся с места его совершения».

Водителей, которые скрылись с места крупной аварии, предложили привлекать к уголовное ответственности наравне с пьяными лихачами. Конституционный суд РФ обязывал федерального законодателя выработать правила, которые предотвратят бегство пьяных водителей с места ДТП. Сейчас наказывают только по Административному кодексу, потому что в Уголовном ответственность не прописали.

Пьяному водителю выгоднее уехать с места ДТП и не ждать полицию, ведь никакого уголовного наказания за побег не грозит. Если ГД примет проект закона, тогда сбежавшему виновнику аварии будет грозить до четырех лет тюремного заключения. Если нарушение ПДД повлекло смерть человека, тогда водителю, скрывшемуся с места ДТП, будет грозить от семи до девяти лет лишения свободы.