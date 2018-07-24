Сенаторы одобрили закон об обязательной маркировке сигарет

С 1 марта следующего года закон обязывает производителей маркировать табачные изделия.

Маркировка необходима для предупреждения незаконной торговли сигаретами. Нововведение позволит отследить оборот товара до покупателя и проверять легальность происхождения табачной продукции.

Проверкой, используя спецтехнику, займутся профильные организации, которые также ведут оптовую и розничную торговлю сигаретами и табаком.

В России до 2024 года планируется ввести систему сплошной маркировки товаров.