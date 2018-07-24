ФСИН создаст комиссии для проверки случаев избиения заключенных

При выявлении случаев превышения полномочий, в отношении виновных примут строгие меры дисциплинарного характера вплоть до увольнения.

Федеральная служба исполнения наказаний после избиения Евгения Макарова в первой колонии Ярославля создаст комиссии для проверки случаев необоснованного применения силы к заключенным. Директор ФСИН распорядился создать комиссию, чтобы проверить все случаи применения сотрудниками уголовно- исполнительной системы физической силы к заключенным за 2017 год.

Персональную ответственность за качественное и непредвзятое проведение мероприятий понесет начальник территориального органа, отметили в ФСИН. Если выявится, что сотрудник УИС превысил полномочия, тогда его действиям дадут правовую оценку, а в отношении виновных примут строгие меры дисциплинарного характера.