Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой с Шавкатом Мирзиеевым во вторник, 24 июля, и поздравил с 61-летием.

Президент Узбекистана отметил, что РФ отлично организовала чемпионат мира по футболу. Путин и Мирзиеев обсудили подготовку государственного визита Владимира Владимировича в Ташкент, который запланировали на осень 2018 года.

Президенты РФ и Узбекистана обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества Москвы и Ташкента, затронули актуальные темы международной и региональной повесток дня.