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Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения
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14:27   24 Июля 2018
Россия

Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Российский лидер Владимир Путин созвонился с узбекским коллегой с Шавкатом Мирзиеевым во вторник, 24 июля, и поздравил с 61-летием.

Президент Узбекистана отметил, что РФ отлично организовала чемпионат мира по футболу. Путин и Мирзиеев обсудили подготовку государственного визита Владимира Владимировича в Ташкент, который запланировали на осень 2018 года. 

Президенты РФ и Узбекистана обменялись мнениями по ключевым вопросам двустороннего сотрудничества Москвы и Ташкента, затронули актуальные темы международной и региональной повесток дня.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #путин #узбекистан #мирзиеев
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