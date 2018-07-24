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16:05   24 Июля 2018
Россия

Петербургские чиновники забыли песок для песочницы за 300 тысяч рублей

Петербургские чиновники забыли песок для песочницы за 300 тысяч рублей

Шокированные затратами аборигены намерены жаловаться в прокуратуру, их поддерживают в ЗАКСе, а в администрации пообещали все исправить.

Жители Центрального района Санкт-Петербурга долго добивались, чтобы в сквер на углу улиц Дегтярной и 6-й Советской вернули детскую площадку. Когда-то там стояли качели и горки, но несколько лет назад их снесли. Однако радость от установки современного городка быстро сменилась недоумением: площадка общей стоимостью под пять миллионов рублей оказалась без песка в песочнице, с качелями, на которых сложно качаться и лавочками не по росту. 

Чиновники забыли песок для песочницы за 300 тысяч рублей в центре Петербурга

 

Чиновники забыли песок для песочницы за 300 тысяч рублей в центре Петербурга

Один из участников общественного движения «Центральный район за комфортную среду обитания» Ярослав Костров рассказал корреспонденту ИА «Политика Сегодня», что площадку на пересечении улиц Дегтярной и 6-й Советской установили после полутора лет усилий неравнодушных жителей. 

«Мы полтора года ходили, писали. Добились, что площадку сюда вернули. Там детсад рядом и детям просто негде было гулять. Площадка классная, яркая, но по сути стоит каких-то безумных денег: по документам в интернете обустройство всей — около пяти миллионов рублей, одна только песочница — 350 тысяч рублей. Но песка нет, качели и скамейки слишком низкие», — рассказал Костров.

Он добавил, что шокированные затратами активисты намерены обратиться в прокуратуру для проверки реальной стоимости. Помочь разобраться пообещал и депутат петербургского ЗАКСа Борис Вишневский. Нужно, чтобы активисты к нему обратились. 

«Обычно мне жалуются на то, что площадок нет совсем, или на то, что оборудование старое и его надо заменить. Случаи, как на 6-й Советской  — редки. Но посмотрим, разберемся»,  — сказал депутат. 

В администрации Центрального района в свою очередь успокоили: песок будет. 

«Сам участок принадлежит комитету по благоустройству, — пояснила пресс-секретарь районной администрации Елена Титова. — В конце года мы установили там оборудование там. Сейчас передаем его на баланс в комитет. Документы уже ушли. В ближайшее время произойдет передача и уже балансосодержатель привезет песок».

Титова добавила, что площадку еще «не до конца принял» Ростехнадзор как раз из-за недоделок с качелями, поэтому подрядчик должен устранить все недочеты.  

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Автор: Мария Владимирова
#россия #петербург #общество #детская площадка #центральный район
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