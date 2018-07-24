Депутаты-коммунисты поддержали пенсионную реформу

Сторонники КПРФ готовятся выйти на митинги 28 июля. Цель акций — протест против пенсионной реформы.

В это же время некоторые высокопоставленные представители партии в областных Заксобраниях поддержали изменения в пенсионной законодательстве. Конечно, есть те, кто против и те, кто воздержался.

Наиболее показательный случай произошел в Алтайском крае. Местные новостные агентства сообщили, что в пользу пенсионной реформы высказались 43 человека. Примечательно, что состав партии «Единая Россия» там на одного человека меньше. Получается, что как минимум один коммунист поддержал единороссов. Как пишет Life, им может быть Юрий Астанчик, работающий в Заксобрании региона на постоянной основе.

Похожая ситуация в Ставропольском крае. Известно, что за реформу выступил Виктор Отамас, являющийся членом КПРФ и состоящий в комитете по соцполитике и здравоохранению.

Поддержал изменения из сторонник Коммунистической партии Рязанской области Виктор Малюгин. Политик работает в должности зампредседателя комитета по бюджету и налогам.

Коммунисты, поддержавшие пенсионную реформу, не слишком хотели афишировать собственное решение. Но Владимир Хмелев, член КПРФ, замглавы комитета по депутатской этики Приморья пояснил выбранную позицию. Депутат напомнил, что пенсия каждый год будет расти на 12 тысяч рублей. К тому же, «возраст дожития» сократится.

Такая же позиция у коллеги Хмелева, члена КПРФ Александра Тютерева. Политик отметил, что главная цель изменений — улучшить уровень жизни людей.

Получается, что среди коммунистов нет общей позиции по реформе. Поправки поддерживают высокопоставленные члены партии. Становится под вопрос и политика проведения акций протеста в регионах.