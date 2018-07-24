Идлиб: почему турки не спешат вступать в конфронтацию с радикалами

Присутствие турецких постов в Идлибской зоне деэскалации никак не изменило ситуацию: Анкара так и не приступила к ликвидации боевиков. Наоборот. Нет никаких сомнений, что Турция имеет тесные связи с террористами, указывает старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

В СМИ в последнее время часто появляются сообщения об «оживлении» ситуации в контролируемой турками Идлибской зоне деэскалации. Якобы вооруженные формирования, составляющие «протурецкий лагерь», пытаются нейтрализовать влияние террористов и обеспечить возможность размещения по периметру зоны деэскалации турецких наблюдательных постов. Однако есть основания полагать, что масштабность боев все же преувеличивают.

Очевидно, что турецкие спецслужбы имеют контакты с руководством всех без исключения группировок радикалов, что обосновались в Идлибе. Иначе ни одно из формирований не смогло бы там находиться из-за отсутствия финансирования и снабжения. «Оживление» в регионе в таком случае больше напоминает попытку Анкары приструнить особенно активных союзников «Джебхат Ан-Нусры»* и создать видимость отвода террористов от границ зоны деэскалации.

В действительности же в зоне остались только группировки, которые состоят с «Ан-Нусрой» во вполне конструктивных отношениях. А турки смогли обосноваться вдоль старого шоссе Алеппо – Хама и основных трасс, ведущих из Турции в зону деэскалации.

Тем временем группировка «Хайят Тахрир Аш-Шам» составила своего рода второй эшелон вдоль линии соприкосновения с правительственными войсками на некоторых участках периметра Идлибской зоны: не слишком близко к турецким постам. Стратегическое положение на перекрестках трасс города Маарет Ан-Нуман, Хан Шейхун и Джиср Аш-Шугур также заняло созданное сторонниками «Аль-Каиды»** формирование «Хуррас Ад-Дин». Здесь они кооперируются с наемниками из группировки «Нусрат Аль-Ислам».

Примечательно, что террористы, хоть и состоящие в нелегких отношениях друг с другом, совместно атакуют проправительственные войска. А турецкие военные и контролируемые ими группировки никак не влияют на ситуацию. Они не спешат вступать в бои против террористов. Скорее наоборот, они их поддерживают, считает Долгов.

В разговоре с Федеральным агентством новостей (ФАН) он объяснил, что Анкара неоднократно высказывалась о том, что руководство Сирии должно смениться. И хотя сейчас турки являются гарантами урегулирования конфликта в САР, а стремление свергнуть местную власть отошло на второй план, они поддерживают боевиков, расположившихся у сирийско-турецкой границы.

* «Джебхат Ан-Нусра» - террористическая группировка, запрещенная в России

** «Аль-Каида» - террористическая группировка, запрещенная в России