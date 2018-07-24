Глава Департамента экономического развития Курганской области подал в отставку
Директор департамента Сергей Чебыкин написал заявление по собственному желанию, сообщает ТАСС со ссылкой на главу пресс-службы правительства Кургана Ольгу Сапожникову.
Ранее сообщалось, что в одном из кабинетов в здании местной администрации ведется обыск. СМИ Курганской области считают, что операция проводится в кабинете Чебыкина. В приемной эту информацию не подтвердили.
«Губернатор знает о ситуации», — добавила Сапожникова. Причину отставки она не уточнила.