«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Обстановка в Тунисе оставляет желать лучшего: горы мусора, террористы, преступники, экономический кризис. А посольство африканского государства в Москве активно заманивает туристов на отдых, обещая низкие цены и безопасность.

Корреспонденты Федерального агентства новостей на собственном опыте убедились, что некогда слывший туристическим раем Тунис, сейчас скорее похож на опасное и неблагополучное место, больше похожее на осажденную крепость.

На проспекте Хабиба Бургибы, главной улице тунисской столицы, дежурят полицейские, с опаской оглядываясь по сторонам, они не снимают руки с приклада. В Тунисе по-прежнему высокий уровень террористической угрозы, поэтому напряжение ощущается с первых минут нахождения в стране, делятся впечатлениями корреспонденты агентства.

Обстановка приближена к боевой, в государстве до сих пор действуют не только экстремисты и преступники, но и боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).

Местные СМИ регулярно публикуют кровавые истории об очередных нападениях на мирных жителей и туристов, часто появляются новости о жестоких расправах над правоохранителями.

Поскольку власти опасаются очередных атак и не хотят лишаться доходов от туризма, предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности. Тем не менее, они скорее испугают приезжих, нежели успокоят.

На фоне столь тревожной картины заявления тунисских политиков о том, что туристы могут без опаски выбирать африканское государство в качестве места для отдыха вызывает вопросы.

Автор статьи связался с посольством Туниса в Москве, чтобы понять, как постоянная угроза террористических атак «согласуется» с активным привлечением в эту страну российских туристов. Пообщаться удалось с сотрудником диппредставительства Екатериной. Девушка заявила, что в посольстве не знают ничего об угрозе терроризма в стране.

Собеседница ФАН утверждает, что жизни туристов ничего не угрожает.

«Туристы едут, визы выдаются, все в порядке», — заверила она.

Екатерина отказалась связать журналистов с послом, объяснив это тем, что он в отпуске. А для того, чтобы получить комментарий консула она предложила составить список вопросов на английском языке и отправить их на почту ведомства.

«Возможно, консул согласится дать ответ», — предположила представитель посольства.

Однако вряд ли официальные лица признают действительность, судя по рассказу местных жителей, она слишком неприглядна для огласки.