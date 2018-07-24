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Путин собирается посетить Индию осенью
16:36   24 Июля 2018
Весь мир

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Обстановка в Тунисе оставляет желать лучшего: горы мусора, террористы, преступники, экономический кризис. А посольство африканского государства в Москве активно заманивает туристов на отдых, обещая низкие цены и безопасность.

Корреспонденты Федерального агентства новостей на собственном опыте убедились, что некогда слывший туристическим раем Тунис, сейчас скорее похож на опасное и неблагополучное место, больше похожее на осажденную крепость.

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

На проспекте Хабиба Бургибы, главной улице тунисской столицы, дежурят полицейские, с опаской оглядываясь по сторонам, они не снимают руки с приклада. В Тунисе по-прежнему высокий уровень террористической угрозы, поэтому напряжение ощущается с первых минут нахождения в стране, делятся впечатлениями корреспонденты агентства. 

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Обстановка приближена к боевой, в государстве до сих пор действуют не только экстремисты и преступники, но и боевики ИГ (террористическая организация, запрещена в РФ).  

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Местные СМИ регулярно публикуют кровавые истории об очередных нападениях на мирных жителей и туристов, часто появляются новости о жестоких расправах над правоохранителями. 

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Поскольку власти опасаются очередных атак и не хотят лишаться доходов от туризма, предпринимаются беспрецедентные меры предосторожности. Тем не менее, они скорее испугают приезжих, нежели успокоят. 

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

На фоне столь тревожной картины заявления тунисских политиков о том, что туристы могут без опаски выбирать африканское государство в качестве места для отдыха вызывает вопросы. 

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Автор статьи связался с посольством Туниса в Москве, чтобы понять, как  постоянная угроза террористических атак «согласуется» с активным привлечением в эту страну российских туристов. Пообщаться удалось с сотрудником диппредставительства Екатериной. Девушка заявила, что в посольстве не знают ничего об угрозе терроризма в стране.

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Собеседница ФАН утверждает, что жизни туристов ничего не угрожает. 

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

«Туристы едут, визы выдаются, все в порядке», — заверила она.

Екатерина отказалась связать журналистов с послом, объяснив это тем, что он в отпуске. А для того, чтобы получить комментарий консула она предложила составить список вопросов на английском языке и отправить их на почту ведомства.  

«Возможно, консул согласится дать ответ», — предположила представитель посольства.

«Все в порядке»: посольство Туниса замалчивает угрозу терроризма и заманивает туристов

Однако вряд ли официальные лица признают действительность, судя по рассказу местных жителей, она слишком неприглядна для огласки.

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Автор: Екатерина Розина
#иг #посольство #политика #туристы #террористы #общество #весь мир #тунис
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