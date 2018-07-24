Путин предложил Греции помощь в борьбе с лесными пожарами

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования греческому правительству и народу в связи с трагедией и гибелью граждан в лесных пожарах.

При этом президент выразил готовность оказать помощь Греции в борьбе с лесными возгораниями и преодолении их последствий.

Лидер заявил, что в России сопереживают бедам братского народа и передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

Со своей стороны он предложил помощь Греции в нормализации ситуации и преодолении последствий ЧП.

Ознакомиться с текстом телеграммы Путина для греческого лидера Прокописа Павлопулоса и премьера Алексиса Ципраса можно на официальном сайте Кремля, сообщает пресс-служба.