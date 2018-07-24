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 Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек

Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек
14:21   24 Июля 2018
Россия

Путин предложил Греции помощь в борьбе с лесными пожарами

Путин предложил Греции помощь в борьбе с лесными пожарами

Глава РФ Владимир Путин выразил соболезнования греческому правительству и народу в связи с трагедией и гибелью граждан в лесных пожарах. 

При этом президент выразил готовность оказать помощь Греции в борьбе с лесными возгораниями и преодолении их последствий.

Лидер заявил, что в России сопереживают бедам братского народа и передал слова поддержки и сочувствия родным и близким погибших.

Со своей стороны он предложил помощь Греции в нормализации ситуации и преодолении последствий ЧП.

Ознакомиться с текстом телеграммы Путина для греческого лидера Прокописа Павлопулоса и премьера Алексиса Ципраса можно на официальном сайте Кремля, сообщает пресс-служба.

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Автор: Екатерина Розина
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