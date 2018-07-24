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14:08   24 Июля 2018
Россия

Дума приняла поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в третьем чтении

Дума приняла поправки в Кодекс РФ об административных правонарушениях в третьем чтении

Предусматривающий внесение поправок в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) проект, предложенный президентом РФ, был принят в третьем и окончательной чтении на заседании Госдумы. 

Напомним, глава РФ Владимир Путин еще в марте выступил с законодательной инициативой и в рамках антикоррупционного пакета вынес ее на рассмотрение Думы.

Проект предусматривает новую меру обеспечения - «ареста имущества юридического лица». Таким образом, на период разбирательства о незаконном вознаграждении (взятки и подкуп). 

Благодаря поправкам в КоАП составили новую стать. 27.20, которая разрешит правоохранителям арестовать имущество фирмы, компании или организации подозреваемого в правонарушении по статье 19.28 (Незаконное вознаграждение) юридического лица.

Новый закон поможет продолжить выплачивать зарплату сотрудников фирмы, во время следствия над ее хозяином, поскольку теперь арест денежных средств, находящиеся на счетах юридических лиц в банках, будет возможен лишь при отсутствии иного имущества у компании.

При этом, в случае содействия следствию и помощи обвиняемый сможет воспользоваться условиями освобождения от ответственности за совершение административного правонарушения в коррупционной сфере.

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Автор: Екатерина Розина
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