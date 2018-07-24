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 Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек

Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек
13:43   24 Июля 2018
Весь мир

Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек

Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек

При возгорании леса в Греции погибло свыше 60 человек.

Число жертв может увеличиться, передает агентство Reuters слова мэра портового города Рафина Эвангелоса Бурнуса.

По данным градоначальника, пожар стал причиной гибели более 60 человек. При этом число погибших растет, отметил он. 

Ранее агентсво сообщало, что трагедия унесла жизни многих детей. 

Причиной возгорания назвали температуру воздуха в Греции, которая уже несколько дней сохраняется на уровне 40 градусов. Сухая прослойка почвы начала гореть и огонь перешел на деревья.  

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Автор: Екатерина Розина
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