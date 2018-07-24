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13:31   24 Июля 2018
Россия

Московские власти ускорили программу реновации

Московские власти ускорили программу реновации

Сроки строительства домов по программе реновации сократили до трех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас от идеи до сдачи дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир приходится пять лет. Правительство Москвы сокращает этот срок до трех лет за счет уменьшения бюрократических процедур.

Столичную программу реновации утвердили в 2017 году. Снесут более пяти тысячи домов и переселят миллион москвичей. К 2032 построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья за счет города. По информации московского департамента градостроительной политики, в стадии проектирования находится более 140 предназначенных для реновации домов, строят 34 дома, а 33 ввели в эксплуатацию.

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Автор: Анатолий Кубарев
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