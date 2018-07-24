Московские власти ускорили программу реновации
Сроки строительства домов по программе реновации сократили до трех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
По его словам, сейчас от идеи до сдачи дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир приходится пять лет. Правительство Москвы сокращает этот срок до трех лет за счет уменьшения бюрократических процедур.
Столичную программу реновации утвердили в 2017 году. Снесут более пяти тысячи домов и переселят миллион москвичей. К 2032 построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья за счет города. По информации московского департамента градостроительной политики, в стадии проектирования находится более 140 предназначенных для реновации домов, строят 34 дома, а 33 ввели в эксплуатацию.
Под заселение по программе реновации передан еще один дом на проспекте Вернадского, 58. Сюда переедут жильцы двух домов №49 и 51 по улице Удальцова (всего - 160 квартир). Смотровые ордера начали выдавать в субботу https://t.co/oTYjPgfNhA#Москва #строительство #реновация #жилье pic.twitter.com/8zES41dTCx— Стройкомплекс Москвы (@stroimos) 23 июля 2018 г.