Московские власти ускорили программу реновации

Сроки строительства домов по программе реновации сократили до трех лет, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

По его словам, сейчас от идеи до сдачи дома на 20 тысяч квадратных метров и несколько тысяч квартир приходится пять лет. Правительство Москвы сокращает этот срок до трех лет за счет уменьшения бюрократических процедур.

Столичную программу реновации утвердили в 2017 году. Снесут более пяти тысячи домов и переселят миллион москвичей. К 2032 построят не менее 30 миллионов квадратных метров жилья за счет города. По информации московского департамента градостроительной политики, в стадии проектирования находится более 140 предназначенных для реновации домов, строят 34 дома, а 33 ввели в эксплуатацию.