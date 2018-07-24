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15:38   24 Июля 2018
Россия

Торгаши пытались нажиться на сборной Коста-Рики поддельным яйцом «Фаберже» и матрешкой

Торгаши пытались нажиться на сборной Коста-Рики поддельным яйцом «Фаберже» и матрешкой

Российские лавочники атаковали футболистов сувенирами. Поддельное яйцо «Фаберже» и матрешка, могли бы обойтись в круглую сумму, если бы не бдительность местных.

Во время прогулки по Петербургу костариканцы решили купить памятные вещицы о поездке в Россию. На площади перед Спасом на Крови, где расположены ряды лавочников, спортсмены выбрали традиционные сувениры: яйцо а-ля «Фаберже» и деревянную матрешку. 

За этот незамысловатый набор хозяин палатки потребовал девять тысяч восемьсот рублей, рассказала в интервью ИА «Политика сегодня» пресс-атташе сборной Арина Маргарита Егорова.

«Я объяснила своим, чтобы не велись на это и решила урегулировать вопрос, так как цены нам озвучивали совершенно ненормальные», — поделилась она.

Также она рассказала, что во время ЧМ-2018 такая ситуация была повсеместно, торговцы поднимали цены и пытались любыми способами нажиться за счет иностранных гостей.

Сотруднице штаба сборной Коста-Рики пришлось активно торговаться, чтобы добиться более менее адекватной цены. 

«Лавочнику я сказала, что мы возьмем за четыре тысячи сувениры, он начал торговаться и спорить, мол слишком дешево», — сообщила она и добавила, что в итоге матрешка и яйцо обошлись в пять тысяч, поскольку на терминале продавца стоял налог. 

После этого инцидента спортсмены делали покупки только в магазине, который был при гостинице где они жили. 

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Автор: Полина Айнбиндер
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