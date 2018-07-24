Преимущественно в РФ мигрируют граждане Узбекистана и Таджикистана

По данным министерства внутренних дел РФ, с января по июнь 2018 года на миграционный учет поставили восемь миллионов 216 тысяч 812 человек, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Федерация мигрантов РФ отметила, что преимущественно в страну въезжают граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины, Китая и Киргизии. За первое полугодие 2018 года в РФ мигрировали два миллиона 247 тысяч 519 узбекистанцев, миллион 131 тысяча 392 таджикакистанца, 858 тысяч 162 украинца, 663 тысячи 779 китайцев и 411 тысяч 321 киргизистанец.

С туристическими целями на миграционный учет поставили миллион 103 тысячи 168 человек. Преимущественно иностранцы прибывают в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также популярностью пользуются Приморский край, Иркутская область и Москва.

Наибольшее количество трудовых мигрантов на заработки в РФ прибыло из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Киргизии и Армении. С января по июнь 2018 года приобрели российское гражданство 126 тысяч 412 человек. За первое полугодие этого года оформили 115 тысяч 418 виз иностранцам и лицам без гражданства.