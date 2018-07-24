Мы в соц.сетях:
Депутаты-коммунисты поддержали пенсионную реформу

Депутаты-коммунисты поддержали пенсионную реформу

 Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения
Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

 Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе
Покончившая с собой активистка Femen написала предсмертную записку

Покончившая с собой активистка Femen написала предсмертную записку

 Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек

Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек
Депутаты-коммунисты поддержали пенсионную реформу

Депутаты-коммунисты поддержали пенсионную реформу

 Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения

Путин поздравил Мирзиеева с днем рождения
Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

Посол Армении заявил о возможной встрече Пашиняна и Трампа

 Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе

Украинского депутата Савченко вновь проверят на полиграфе
Покончившая с собой активистка Femen написала предсмертную записку

Покончившая с собой активистка Femen написала предсмертную записку

 Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек

Лесные пожары в Греции унесли жизни более 60 человек
13:04   24 Июля 2018
Россия

Преимущественно в РФ мигрируют граждане Узбекистана и Таджикистана

Преимущественно в РФ мигрируют граждане Узбекистана и Таджикистана

По данным министерства внутренних дел РФ, с января по июнь 2018 года на миграционный учет поставили восемь миллионов 216 тысяч 812 человек, что на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Федерация мигрантов РФ отметила, что преимущественно в страну въезжают граждане Узбекистана, Таджикистана, Украины, Китая и Киргизии. За первое полугодие 2018 года в РФ мигрировали два миллиона 247 тысяч 519 узбекистанцев, миллион 131 тысяча 392 таджикакистанца, 858 тысяч 162 украинца, 663 тысячи 779 китайцев и 411 тысяч 321 киргизистанец. 

С туристическими целями на миграционный учет поставили миллион 103 тысячи 168 человек. Преимущественно иностранцы прибывают в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Также популярностью пользуются Приморский край, Иркутская область и Москва.

Наибольшее количество трудовых мигрантов на заработки в РФ прибыло из Узбекистана, Таджикистана, Украины, Киргизии и Армении. С января по июнь 2018 года приобрели российское гражданство 126 тысяч 412 человек. За первое полугодие этого года оформили 115 тысяч 418 виз иностранцам и лицам без гражданства.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Анатолий Кубарев
#россия #общество #миграция #федерация мигрантов
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...