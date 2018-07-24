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16:24   24 Июля 2018
Россия

Сборная Коста-Рики не опасалась допинга и общепита в России

Сборная Коста-Рики не опасалась допинга и общепита в России

Костариканские футболисты не боялись, что их отравят или подсыпят допинг в российских ресторанах.

Во время Чемпионата мира 2018 года, команда Коста-Рики, помимо спортивного рациона, питалась и в общепите. Об этом «Политике Сегодня» сообщила пресс-аташе Арина Маргарита Егорова.

«Что касается питания футболистов, то у них был личный повар, но есть в общественных местах они не боялись. Не было такого, никто не допускал даже мысли, что их отравят или могут подсыпать допинг. Несколько раз их даже на дегустацию возили в петербургский ресторан», — заявила она.

Сборная даже успела посетить ресторан традиционной русской кухни, где для них провели дегустацию.

Не все вели себя так же храбро, к примеру, сборная Англии привезла в Россию не только повара, но и продукты. По приезде в страну футболисты отказались попробовать даже каравай, с которым их встречали радушные россияне.

 

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Автор: Полина Айнбиндер
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