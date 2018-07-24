В сборной Коста-Рики рассказали, что думают о русских девушках

Чем русские девушки поразили сборную Коста-Рики на Чемпионате мира по футболу ИА «Политике сегодня» рассказала пресс-атташе, член оргкомитета национальной команды Арина Маргарита Егорова.

Во всем мире россиянок называют одними из самых красивых женщин. Однако в современном мире на «пустой» красоте далеко не уедешь, так считают и всемирно известные футболисты.

Во время проживания в России костариканцы были поражены мудростью российских девушек, которые в отличие от новомодных западных и европейских феминистических тенденций, самостоятельно рассуждают. Каждая индивидуальна и позиционирует себя вне какого-либо движения. Во время беседы с пресс-атташе сборной корреспондент «Политики сегодня» узнал, что спортсменам близок менталитет русских девушек.

Больше всего им понравилось, что женщины не пытаются ставить себя выше мужчины и при этом спокойно занимаются и карьерой, и домом, и детьми, и, главное, успевают ухаживать за собой.

Одним словом, гармония женственности, мощная энергетика и баланс между работой и личной жизнью - то, что оценит любой мужчина, уверены футболисты из сборной Коста-Рики.