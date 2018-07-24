Депутаты ГД приняли закон о контроле за расходами бывших чиновников
Контролировать соответствие расходов экс-госслужащих с доходами будут в течение полугода с момента освобождения от должности или увольнения.
Во вторник, 24 июля, Государственная дума приняла президентский законопроект о контроле за расходами бывших чиновников. Сейчас отчитываются о крупных расходах лица, которые занимают государственные должности, члены совета директоров ЦБ РФ.
Согласно закону, они должны сообщать о покупке земли, недвижимости, автомобиля, ценных бумаг, акций, если общая сумма таких сделок превышает доход ггосслужащего и супруги (супруга) за три последних года.
#Заседание: С коррупционеров смогут взыскивать денежную сумму, эквивалентную стоимости имущества, если обращение этого имущества в доход государства невозможно, а расходы должностных лиц могут быть проконтролированы прокуратурой и после их увольнения pic.twitter.com/GtPhXE545j— Государственная Дума (@dumagovru) 24 июля 2018 г.