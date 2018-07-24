Мусор, силовики и криминогенная обстановка: что можно увидеть в Тунисе сегодня

Тунис — страна, которую россияне часто выбирают для летнего отпуска. Но это было раньше, хоть власти и продолжают рекламировать государство как рай для отдыха.

Корреспонденты ФАН посетили Тунис и убедились в обратном. Все разговоры о безопасности отдыха и комфорте — миф.

Мусор — первое, что бросается в глаза, когда приезжаешь в столицу страны. Отходы здесь валяются вдоль дорог, на улицах и во дворах. Ветер постоянно гоняет по площадям использованную бумагу, пластиковые бутылки и банки. Население уже давно не смотрит на это — граждане Туниса привыкли к запаху, идущему от переполненных мусорных баков.

Туристов из России это шокирует. Те, кто помнит, что было здесь семь лет назад, уверяют, что городские пляжи и курорты были в разы чище. На улицах попадались дворники, а на билбордах висели плакаты, призывающие соблюдать чистоту и убирать мусор. В то время в стране велась экологическая информационная кампания. Символом выступала пустынная лисица, которую здесь называют лябиб.

При нынешнем положении дел у администрации Туниса денег на уборку улиц нет. Как и на ведение экокомпании, которую в свое время внедрил президент Бен Али. Программа хоть как-то держала местных в узде.

Наличие мусора более всего удручает на пляжах. Они покрыты отходами и самодельными палатками, сделанными из старых простыней и покрывал. Так местные «комфортно» устраиваются на отдых, а вокруг бросают салфетки, бутылки и упаковки из-под еды.

Такая обстановка не только на нескольких пляжах, а на всех. По законам, побережье может посетить любой желающий, начиная от торговца с лотком фиников и заканчивая тунисской семьи из 15 человек.

Море также загажено. В нем плавают целые пакеты с отходами. Власти же продолжают звать туристов к себе, заявляя о красоте и гостеприимности.

Иностранцы не очень-то спешат селиться в местные отели. В этом году Федеральное агентство по туризму России предупреждало граждан о возможности акций протеста из-за социальных и экономических проблем в государстве. Высока опасность атаки террористов из «Исламского государства» (ИГ, запрещена в РФ), которые чаще всего действуют со стороны Ливии и Алжира.

В самом центре столицы очень много полицейских и мужчин в странной форме. Как сообщили местные, это представители тунисских частных военных компаний. Большинство не скрывает оружия и свободно носит его.

Силовики негативно реагируют на попытки сфотографировать их и просят показать документы и указать место, где остановился иностранец. Конкретно у журналистов издания за двое неполных суток документы спросили трижды. На аналогичную просьбу мужчины заявляли: «Мы — полиция».

Местная жительница по имени Хавла пояснила, что в этом нет ничего странного. Люди встревожены и обеспокоены. Экономика страны только ухудшается, цены увеличиваются. Тунисцы нервничают. Растет уровень преступности. Но настроений о возвращении прошлого режима у граждан нет, поскольку Бен Али был диктатором. Сейчас же, по мнению Хавлы, в стране свобода.

Но налицо все признаки начальной стадии военного положения. Последний доклад экспертов из Atlantic Council говорит о Тунисе как о государстве, становящимся все более опасным, что для местных, что для приезжих. Внутри страны пока что скрыто действуют боевики ИГ. Также постоянное продлевается режим чрезвычайного положения.

ЧС сохраняется, так как большое количество граждан присоединилось к «Исламскому государству» в 2014–2016 годах в Сирии и Ираке. А теперь они вернулись домой. Глава МИД Туниса Хабиб Эссид сообщил, что вернулось не более трех тысяч боевиков. Международные специалисты считают, что число несколько больше — около 5,5 тысячи человек. О террористах местные говорят весьма обыденно, а силовики заявляют, что «охраняют их от бомб».

Но чаще всего спецслужбы предпочитают молчать о боевиках. Во всех общественных местах есть заграждения, позволяющие контролировать количество проходящих. Полицейские не ходят группой меньше четырех человек. Пистолет есть у каждого из них.

Эксперты считают, что страна небезопасна уже больше семи лет. После событий 2011 года Тунис до сих пор не может стабилизироваться.

Интерпол сообщал, что в 2017 году внутри страны продолжались аресты и рейды безопасников, изъятие партий оружия на границе с Ливией. К примеру, в январе Нацгвардия задержала 11 граждан Туниса, пытавшихся уйти в Ливию, чтобы присоединиться к террористам.

В том же году правоохранительные органы помешали реализации крупного заговора, целью которого было убийство крупного политика. Более 40 заговорщиков поместили под стражу. В ноябре полиция арестовала четырех человек. Всех подозревают в подготовке нападений в столице.

Политологи полагают, что слабая власть и ее бездействие делает страну опасной. До такого положения дел Тунис довел действующий лидер, 92-летний Беджи Каид Эс-Себси. Кстати, он самый пожилой глава государства в мире. Некоторые считают, что именно преклонный возраст не дает Эс-Себси нормально управлять Тунисом.

Может получиться так, что страна в скором времени будет портить жизньне только себе, но и соседям. Тунис давно поставляет боевиков в горячие места в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Если администрация в ближайшее время не исправит положения дел, то Европу захлестнет волна джихадистов из Туниса.

Яркий пример тому — 9 июля текущего года. На границе с Алжиром случился крупный теракт — боевики напали на пост пограничников. Шестеро тунисских военных погибли, еще несколько тяжело ранены. Эксперты уверены — страна находится на грани.

Гражданские с подозрением оглядываются на каждый громкий звук. На выходные они стараются подальше уехать от столицы и туристических мест, где возможны теракты.