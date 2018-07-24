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 Депутаты ГД приняли закон о повышении НДС

Депутаты ГД приняли закон о повышении НДС
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12:02   24 Июля 2018
Россия

Депутаты ГД приняли закон о повышении НДС

Депутаты ГД приняли закон о повышении НДС

Инициативу правительства поддержали только депутаты фракции «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» выступили против.

Во вторник, 24 июля, Государственная дума приняла закон о повышении на два процента налога на добавленную стоимость с 18 до 20 процентов. Министерство финансов РФ рассчитывает, что мера обеспечит федеральному бюджету дополнительные 633 миллиарда 500 миллионов рублей в 2019 году, в 2020 и 2021 годах — 678 и 728 миллиардов рублей соответственно. 

Правительству нужны деньги на исполнение нового майского указа, чтобы увеличить финансирование инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования. Министерство экономического развития РФ прогнозировало ускорение инфляции к концу 2018 года до 3,1 процентов и перехода россиян на потребление товаров длительного пользования.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #экономика #гд #ндс
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