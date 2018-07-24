Минсвязь: Затраты на реализацию «закона Яровой» могут оказаться меньше, чем предполагалось

Об этом сообщила газета «Коммерсант», сославшаяся на проект приказа Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ о требованиях к оборудованию, которое провайдеры должны использовать для реализации данного закона.

Так называемый «пакет Яровой» включает перечень законов, направленных на противодействие терроризму. Документ президент РФ Владимир Путин подписал в июле 2016 года. Согласно закону, операторы связи обязаны хранить информацию о разговорах и переписке пользователей, в том числе фото, видео и звуковые материалы. Данные необходимо предоставить в спецслужбы по запросу.

Минкомсвязи считает, что дополнительные затраты интернет-компаний с 500 тысячами активных юзеров составят около 20 миллионов рублей. К примеру, Rambler Group единоразово придется заплатить почти 11 миллионов, а потом каждый месяц по 120 тысяч рублей.

Средняя цена на отдельный аппаратно-программный комплекс, на котором хранятся данные — от 3,5 миллиона до 18,3 миллиона рублей. Модуль, который установят на уже работающие информационные системы организаций стоит от 750 тысяч до 1,8 миллиона рублей. В министерстве считают, что провайдерам и интернет-компаниям уже можно приступить к выполнению требований закона.

В прошлом году Mail.Ru Group посчитала, что на реализацию «пакета Яровой» компании потратят порядка двух миллиардов долларов. Плюс дополнительные ежегодные операции на сумму в 80–100 миллионов долларов.