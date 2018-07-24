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11:42   24 Июля 2018
Россия

Сотрудники ФСБ разоблачили две нарколаборатории в Хабаровском крае 

Сотрудники ФСБ разоблачили две нарколаборатории в Хабаровском крае 

Нашли полкилограмма готового мефедрона, свыше десяти килограммов вещества в стадии адсорбции, более 400 килограммов прекурсоров и иностранное оборудование для производства химических препаратов в промышленных масштабах.

Федеральная служба безопасности РФ разоблачила в Хабаровском крае две лаборатории по производству наркотиков. Предварительно, владельцы получали 15 миллионов рублей прибыли ежемесячно. По информации ФСБ, наркотики распространяли через закладки в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Деньги поступали на банковские карты, путем конвертации на интернет-обменниках с использованием криптовалюты, уточнили в ФСБ. Возбудили уголовное дело. Правоохранители выясняют детали работы преступной схемы.

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Автор: Анатолий Кубарев
#россия #фсб #происшествия #хабаровский край #нарколаборатория
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