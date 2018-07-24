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11:24   24 Июля 2018
Россия

Замначальника ульяновского главка МЧС заподозрили во взяточничестве

Замначальника ульяновского главка МЧС заподозрили во взяточничестве

Следователи возбудили уголовное дело в отношении начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС РФ по Ульяновской области Сергея Золотова.

Согласно материалам оперативно-розыскной деятельности, 18 июля 2018 года замначальника ульяновского главка МЧС получил взятку и не применил максимальных штрафных санкций в отношении сотрудников регионального филиала «Почты России».

Управление федеральной почтовой связи Ульяновской области нарушило противопожарную безопасность. Уголовное дело возбудили за получение взятки должностным лицом. Следователи устанавливают обстоятельства случившегося, передает ульяновское СУ СКР.

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Автор: Анатолий Кубарев
#мчс #россия #происшествия #ульяновск
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