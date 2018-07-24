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11:23   24 Июля 2018
Россия

Чиновника из Челябинской области обвинили в покупке непригодных квартир для сирот

Чиновника из Челябинской области обвинили в покупке непригодных квартир для сирот

Прокуратура направило дело в отношении Сергея Шулаева. Главу Карталинского района обвиняют в приобретении непригодного для детей-сирот жилья, сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие считает, что чиновник и его заместитель в 2014-2015 годах незаконно дали согласие застройщику на строительство и введение в эксплуатацию двух домов, построенных с нарушениями. Квартиры там непригодны для проживания. Несколько позже 14 квартир были куплены по муниципальным контрактам у застройщика и предоставлены сиротам.

Более 10 миллионов рублей Министерство соцотношений потратило на приобретение этой жилплощади. В июле 2015 года заместитель Шулаева получил взятку на сумму в 40 тысяч рублей. Деньги он предположительно взял за выдачу разрешения и приобретение жиплощади по муниципальным контрактам.

Обоих мужчин обвиняют в превышении служебных полномочий с причинением тяжелых последствий. Заместителя также считают виновным в получении взятки как лица, занимающегося государственной службой. Подозреваемых отстранили от работы.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #прокуратура #политика #общество #челябинск #жилье для сирот
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