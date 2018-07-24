Замглавы ФСИН: Заключенный Макаров провоцировал сотрудников колонии в Ярославле

Об этом в понедельник сообщил заместитель руководителя Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Анатолий Рудый.

Замглавы ведомства считает, что ситуация спровоцирована. Заключенному Евгению Макарову не раз указывали на его вызывающее поведение при общении с сотрудниками ярославской колонии. Личный состав же не провел необходимое документирование и не дал правовую оценку инцидентам.

Рудый подчеркнул, что у Макарова насчитывалось 136 нарушений. Заключенный часто хотел вывести администрацию тюрьмы на конфликт. Постоянно пытался сделать так, чтобы в его сторону личный состав реагировал в крайней форме.

Также замглавы ФСИН коснулся видеозаписи избиения Макарова. Рудый считает, что процесс проводил младший инспектор. Ролик продан несколько позже. Он отметил, что сотрудники колонии попытались скрыть видео при проверке. Представитель ведомства подчеркнул недальновидность личного состава и не отрицает факта совершения преступления.