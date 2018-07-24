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10:28   24 Июля 2018
Россия

Поступок не оправдать: в сети требуют наказать девочку из Алтая, зарубившую котенка

Поступок не оправдать: в сети требуют наказать девочку из Алтая, зарубившую котенка

В интернете на сайте change.org стартовал сбор подписей. Россияне требуют наказать жительницу Алтайского края, топором зарубившую котенка.

Всего на платформе можно найти четыре петиции на эту тему. Одну из них подписали более 12 тысяч человек. Подписавшее требуют справедливого наказания для 16-летней девушки и ее младшей сестры. Россияне подчеркивают, что поступок нельзя оправдать «никакой глупостью, юностью или тяжелым положением в семье».

В минувший понедельник в сети появился ролик, где девушка топором убила маленького котенка. Жительница Алтая смеется в камеру и разговаривает с сестрой, после чего отрубает голову животному. Полиция уже начала проверку инцидента.

Мать девушки заявила, что котенок «болел». Дочка облегчила страдания животного и хочет стать ветеринаром, считает женщина. Отец обеих девочек извинился в соцсетях и добавил, что поступок его шокировал.

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Автор: Павел Никифоров
#россия #общество #алтай #живодерство #убийство котенка
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