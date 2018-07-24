От гола до матрешек. Как я помогала сборной Коста-Рики

О том, как живется иностранным футболистам в РФ, какие опасности поджидали их в местных сувенирных лавках и на природе, почему защитник костариканской команды Уотсон забил гол, зачем спортсменам философия и, как они ухаживают за девушками.

Арине Маргарите Егоровой 23 года. Родилась в России, окончила факультет свободных искусств и наук СПбГУ. Работает журналистом. В штаб сборной Коста-Рики ее пригласили, оценив репортажи из Лиги Европы. Арину взяли в оргкомитет и назначили пресс-атташе. Как костариканские футболисты жили в России, она рассказала «Политике Сегодня».

Смена имиджа приносит успех

Скрывать не стану, футболисты проявили ко мне симпатию и мужской интерес, особенно Кендалл Уотсон (защитник клуба «Ванкувер Уайткэпс»). Он флиртовал, пытался ухаживать. Однако мое сердце занято, поэтому об ответной симпатии не могло быть и речи. Один раз подошел и сказал: «Слушай, хочу сделать с тобой фотографию», я ответила «извини, нам не положено», но его это возмутило «если я хочу и сам прошу, почему нет?», тогда все же пришлось пообещать «ну, может быть в нерабочее время».

На следующий день он подошел ко мне снова и сказал, что ему необходима лично моя помощь. Кендалл хотел сделать новую прическу, это было перед матчем со Швейцарией. Я повела его в барбершоп. Вместе выбрали прическу и ему заплели такие кудри-косички.

Предшествовал этому событию матч с Сербией в Самаре, где они, увы, не смогли забить и наоборот пропустили, а также проигрыш Бразилии в Петербурге. К тому моменту Коста-Рика вообще еще не забивала. В общем, после этого похода в салон, Кендалл открыл счет мячам сборной на чемпионате. Первый гол Коста-Рики. И забил его дебютант, защитник, а не нападающие.

Это была его первая игра в сборной, то есть первый гол за страну, так он себя показал на ЧМ. Эти косички, которые я помогла ему заплести, принесли удачу для команды. (Если посмотреть запись матча, то после гола вида, как вся команда трогает забившего гол защитника за волосы)

Прическу Уотсону мы делали в одном из салонов Петербурга, но название не скажу, зачем делать месту бесплатную рекламу, верно?

Спортивный рацион

Один раз Уотсон пригласил меня в ресторан. Удивительно, что во время ЧМ мы даже в ресторан умудрились сходить. Все прошло хорошо, я относилась к нему по-дружески. Мы до сих пор поддерживаем связь, не только с Кендаллом, со всеми ребятами.

На тот ужин во избежание неловких моментов я взяла с собой друга, волонтера из Венесуэлы. Ему было интересно, а я себя обезопасила от недопонимания. Тем не менее, угощал Кендалл, это к разговору о неких западных и европейских стандартах, когда якобы женщина и мужчина платят каждый сам за себя. Все зависит от человека. Русскую кухню попробовал мальчик-волонтер, ему особенно понравились блины и пельмени.

Кстати, у сборной есть свой повар, но есть в других местах футболисты не боялись. Не было такого, никто не допускал даже мысли, что их отравят или могут подсыпать допинг. Несколько раз их даже на дегустацию возили в петербургский ресторан.

Обман и провокация

В Петербурге был смешной случай, когда ребята захотели купить сувениры около фан-зоны, на площади перед Спасом-на-Крови. Там стоит куча палаток с памятными вещицами. Один футболист решил приобрести матрешку и яйцо а-ля Фаберже, я помогла выбрать самую аккуратную куклу, ну и яйцо более-менее симпатичное. В общем, он протягивает все это продавцу и спрашивает сколько стоит на английском, а я стою рядом. До этого все мы говорили только на испанском. 9800 рублей, представляете? За яйцо обычное, никакое не Фаберже, и за матрешку простецкую. Я ему на русском и ответила, по-простому.

Понятно, что эти лавочники пытаются на иностранцах и спортсменах заработать. В общем, он не ожидал, что я говорю на русском. Я объяснила своим, чтобы не велись и решила урегулировать вопрос, так как цены нам озвучивали совершенно ненормальные.

Лавочнику я сказала, что мы заплатим четыре тысячи за все, он начал торговаться и спорить, мол, слишком дешево. Пришлось еще раз перейти на «простой» язык. Удалось сбить цену, договорились на пять тысяч, потому что на терминале у них стоял налог.

Пока я торговалась, ребята не понимали, что происходит, но слушали внимательно. Позже я объяснила, что торгаш пытался их объегорить. Тогда они окончательно ко мне прониклись, поняли, что я оберегаю от обмана, очень оценили заботу.

Забавно ведь: я, такая крошка, хожу и спасаю этих высоченных лбов. Естественно, деньги у них есть, важен сам факт, что я не позволила наживаться за их счет. Это запало в душу каждому. Доверие у нас и без того было, а после - тем более. Кстати, так было везде, постоянно их обмануть пытались.

Потом спортсмены покупали подарки из России в магазине, который был в гостинице.

И коня на скаку, и в горящую избу

Никаких телохранителей у игроков не было, охраной была я. Ребят узнавали фанаты, подходили здороваться и фотографироваться, увидев столпотворение, прохожие тоже обращали внимание, сразу интересовались кто это такие, тоже требовали автографы и фото. Не всегда это было комфортно и удобно, график же, нам нужно было всегда куда-то ехать по делам. Мне приходилось извиняться и объяснять людям, что нам пора и фотографироваться больше никто не будет. Забавно, что у Спаса-на-Крови тоже ребят узнала и тот самый продавец, смекнув, кто это такие тоже стал фотографии просить, я ему ответила «знаете что… с вас четыре тысячи», ну и мы уехали.

Сладкий вкус Запада

Отдельная история у нас связана с местными жителями – комарами. Стояли теплые деньки и они начали есть ребят, прямо целенаправленно, только их и кусали. Послали стафф-персонал закупать кучу кремов и защитных средств. Это была какая-то фантасмагория, на них тучи слетались, а у нас, русских, все было нормально: никто не кусал, мы вообще не понимали, как такое возможно. Как будто костариканцев комары по крови учуяли и начали атаковать. Я у всех наших спрашивала, ни у кого такой проблемы не возникло. Никакого комариного обострения, только заграничная кровь привлекала насекомых.

Русские женщины

Мы много говорили на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами, сравнивали. Им импонирует российский менталитет и то, что русская женщина в принципе до сих пор мужчину ставит выше себя. Здесь как будто патриархат, но при этом наши женщины не забывают и сами реализоваться, и беречь очаг, и заниматься детьми, и, самое главное, своей красотой. Россиянки соблюдают баланс, а не кричат про феминизм. Ребята обратили внимание на их гармоничную женственность и сильную энергетику. Мужчины это уважают - законы природы.

«Оскар» влияет на спортсменов

В какой-то момент футболисты прознали, что мой дедушка Виген Чалдранян — известный кинорежиссер, увидели фотографии в соцсетях. Пришли ко мне, стали расспрашивать «твой дедушка номинант на «Оскар», он твой родственник?». Много интересовались его творчеством, просили показать какие-то работы. Я решила рассказать им о последнем фильме дедушки, который номинирован на премию «Оскар», называется «Молчание архимандрита». Не стала грузить ребят полным метром, включила трейлер.

Россия поразила красотой

Вообще, ребята заинтересовались российской культурой, особенно их поразила архитектура. База сборной Коста-Рики находилась в Павловске. Какой-то привычной и предполагаемой всеми лирики и стереотипов, типа инструктажа перед поездкой не было. Никто не раздавал советов, что в России нужно вести себя определенным образом, не пить водку или еще что-то.

Игры проходили в трех городах: Самара, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Погулять времени не было, в основном знакомились с городами из окон автобуса. Помню, как ехали от отеля Hilton на Пулковском шоссе, потом по Московскому и в центр, парней поразил контраст. Сначала современные постройки, потом советский период и культурный центр, где полно эклектики: строгое петровское барокко, высокое елизаветинское, классицизм, ампир, неоклассицизм, модерн, авангард. Они внимательно смотрели на все, много спрашивали, их заинтересовал облик Петербурга.

Такого они не видели, в Коста-Рике все просто: каменный дом для жилья, никаких изысков, главное, чтобы к пляжу ближе. Их впечатлил город, все признали его красоту. Особенно, когда были «Алые паруса». Поехать в центр у них не получилось, запретили, смотрели по телевизору. Новый стадион «Зенит Арена» спортсменам очень понравился, его выделили из других площадок, на которых состоялись игры («Самара Арена» и «Нижний Новгород »).

Сборная друзей или сборная РФ

Раньше я не любила и не понимала футбол, а когда стала посещать «живые» игры что-то произошло. Плакала, смеялась, материлась, нервничала, вообще контролировать себя не могла, это нечто очень захватывающее. Думаю, что неподдельные эмоции приходят, когда ты имеешь связь с командой, когда знаешь каждого. Выходят на поле «твои пацаны», а дальше преданность и человеческие эмоции делают свое дело.

Многие интересуются, болела ли я за сборную России. В ответ я всегда спрашиваю, за кого вы будете болеть: за друзей или за национальную команду? Большинство отвечали, что все-таки за национальную. И я это понимаю, но в то же время, кто сказал, что нужно болеть за страну только потому, если у тебя в паспорте написано, что ты ее гражданин? А как же личные отношения? Вот играет команда, а у тебя с каждым игроком есть своя история, общие воспоминания и шутки, что тебе дороже, это или незнакомые люди? Будь я даже гражданкой Франции, которая выиграла, я бы все равно болела за сборную друзей.

Поражение, философия, религия

После вылета костариканцы очень расстроились. Но никто не напивался, это противоречит правилам поведения на Чемпионате. Вскоре ребята уже по-философски рассуждали о сложившейся ситуации. Это же не конец света. Во-первых, скоро другие матчи и есть шанс их выиграть, во-вторых, они уже показали хороший результат. Сборная обошла Италию (в отборочной части - прим. ред), а в на ЧМ-2014 они вышли в четверть финал. К тому же команда набожная, они всегда благодарят Бога и за победу, и за опыт поражения. Некоторый упадок был, но злыми и нелюдимыми от этого спортсмены не стали. Отреагировали по-мужски, проигрывать тоже надо уметь.

Кто за кого

После вылета болели за другие страны. Все поддерживали разные команды, но в финале переживали за Хорватию. Завершающий матч турнира смотрели уже дома. До этого многие за Бразилией следили, пока она тоже не вылетела. В сборной Коста-Рики есть один футболист, Маркос Уренья, которые играл за российскую команду (Кубань, 2011-2012 годы), он болел за Россию. Между прочим, Маркос прекрасно владеет русским языком и говорит практически без акцента. Его друзья по сборной тоже поднаторели и освоили базовые знания: научились здороваться, прощаться, узнавать, как дела, соглашаться, благодарить и отказываться.

Перед отъездом ребята мне подарили презенты, самый ценный - это футболка, которую каждый из них подписал. Им и руководству понравилась моя работа. Сложились хорошие отношения и мне предложили продолжить сотрудничество на лиге ведущих европейских чемпионатов. Причем позже я узнала, что футболисты лично просили об этом начальство.

Как Россия

В составе сборной Коста-Рики играют футболисты из сильных клубов: «Реал Мадрид», «Арсенал», «Селтик», «Сандерленд», «Болонья» «Эспаньол». Но национальная команда на чемпионатах мира играла плохо. Заявили о себе костариканцы в 2014 году. Тогда футболисты, как и сборная России, удивили всех, дойдя до четвертьфинала.

Коста-Рика сначала вышла из «группы смерти» с первого места, обыграв Италию и Уругвай и сыграв вничью с англичанами. В 1/8 Los Ticos ждали неуступчивые греки. Как и россиянам в игре с испанцами, костариканцам пришлось бить пенальти: удача была на их стороне. До серии одиннадцатиметровых дошла и следующая игра — с Нидерландами. Однако ее выиграли голландцы. Благодаря такому выступлению Коста-Рика поднялась в рейтинге ФИФА на 13 позиций, став сильнейшей среди команд конфедерации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна.

В России повторить успех костариканцам не удалось. Они попали в группу к Сербии, Бразилии и Швейцарии, проиграли первым двум, сыграли вничью с последними (тот самый матч, где забил Кендалл Уостон), заняли последнее место в группе и покинули турнир.