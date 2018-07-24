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17:47   24 Июля 2018
Весь мир

От гола до матрешек. Как я помогала сборной Коста-Рики

От гола до матрешек. Как я помогала сборной Коста-Рики

О том, как живется иностранным футболистам в РФ, какие опасности поджидали их в местных сувенирных лавках и на природе, почему защитник костариканской команды Уотсон забил гол, зачем спортсменам философия и, как они ухаживают за девушками.

Арине Маргарите Егоровой 23 года. Родилась в России, окончила факультет свободных искусств и наук СПбГУ. Работает журналистом. В штаб сборной Коста-Рики ее пригласили, оценив репортажи из Лиги Европы. Арину взяли в оргкомитет и назначили пресс-атташе. Как костариканские футболисты жили в России, она рассказала «Политике Сегодня».

Приключения сборной Коста-Рики в России

Смена имиджа приносит успех

Скрывать не стану, футболисты проявили ко мне симпатию и мужской интерес, особенно Кендалл Уотсон (защитник клуба «Ванкувер Уайткэпс»). Он флиртовал, пытался ухаживать. Однако мое сердце занято, поэтому об ответной симпатии не могло быть и речи. Один раз подошел и сказал: «Слушай, хочу сделать с тобой фотографию», я ответила «извини, нам не положено», но его это возмутило «если я хочу и сам прошу, почему нет?», тогда все же пришлось пообещать «ну, может быть в нерабочее время».

На следующий день он подошел ко мне снова и сказал, что ему необходима лично моя помощь. Кендалл хотел сделать новую прическу, это было перед матчем со Швейцарией. Я повела его в барбершоп. Вместе выбрали прическу и ему заплели такие кудри-косички.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Предшествовал этому событию матч с Сербией в Самаре, где они, увы, не смогли забить и наоборот пропустили, а также проигрыш Бразилии в Петербурге. К тому моменту Коста-Рика вообще еще не забивала. В общем, после этого похода в салон, Кендалл открыл счет мячам сборной на чемпионате. Первый гол Коста-Рики. И забил его дебютант, защитник, а не нападающие.

Это была его первая игра в сборной, то есть первый гол за страну, так он себя показал на ЧМ. Эти косички, которые я помогла ему заплести, принесли удачу для команды. (Если посмотреть запись матча, то после гола вида, как вся команда трогает забившего гол защитника за волосы)

Прическу Уотсону мы делали в одном из салонов Петербурга, но название не скажу, зачем делать месту бесплатную рекламу, верно? 

Спортивный рацион

Один раз Уотсон пригласил меня в ресторан. Удивительно, что во время ЧМ мы даже в ресторан умудрились сходить. Все прошло хорошо, я относилась к нему по-дружески. Мы до сих пор поддерживаем связь, не только с Кендаллом, со всеми ребятами.

Приключения сборной Коста-Рики в России

На тот ужин во избежание неловких моментов я взяла с собой друга, волонтера из Венесуэлы. Ему было интересно, а я себя обезопасила от недопонимания. Тем не менее, угощал Кендалл, это к разговору о неких западных и европейских стандартах, когда якобы женщина и мужчина платят каждый сам за себя. Все зависит от человека. Русскую кухню попробовал мальчик-волонтер, ему особенно понравились блины и пельмени.

Кстати, у сборной есть свой повар, но есть в других местах футболисты не боялись. Не было такого, никто не допускал даже мысли, что их отравят или могут подсыпать допинг. Несколько раз их даже на дегустацию возили в петербургский ресторан.

Обман и провокация

В Петербурге был смешной случай, когда ребята захотели купить сувениры около фан-зоны, на площади перед Спасом-на-Крови. Там стоит куча палаток с памятными вещицами. Один футболист решил приобрести матрешку и яйцо а-ля Фаберже, я помогла выбрать самую аккуратную куклу, ну и яйцо более-менее симпатичное. В общем, он протягивает все это продавцу и спрашивает сколько стоит на английском, а я стою рядом. До этого все мы говорили только на испанском. 9800 рублей, представляете? За яйцо обычное, никакое не Фаберже, и за матрешку простецкую. Я ему на русском и ответила, по-простому.

Понятно, что эти лавочники пытаются на иностранцах и спортсменах заработать. В общем, он не ожидал, что я говорю на русском. Я объяснила своим, чтобы не велись и решила урегулировать вопрос, так как цены нам озвучивали совершенно ненормальные.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Лавочнику я сказала, что мы заплатим четыре тысячи за все, он начал торговаться и спорить, мол, слишком дешево. Пришлось еще раз перейти на «простой» язык. Удалось сбить цену, договорились на пять тысяч, потому что на терминале у них стоял налог.

Пока я торговалась, ребята не понимали, что происходит, но слушали внимательно. Позже я объяснила, что торгаш пытался их объегорить. Тогда они окончательно ко мне прониклись, поняли, что я оберегаю от обмана, очень оценили заботу.

Забавно ведь: я, такая крошка, хожу и спасаю этих высоченных лбов. Естественно, деньги у них есть, важен сам факт, что я не позволила наживаться за их счет. Это запало в душу каждому. Доверие у нас и без того было, а после - тем более. Кстати, так было везде, постоянно их обмануть пытались.

Потом спортсмены покупали подарки из России в магазине, который был в гостинице.

И коня на скаку, и в горящую избу

Никаких телохранителей у игроков не было, охраной была я. Ребят узнавали фанаты, подходили здороваться и фотографироваться, увидев столпотворение, прохожие тоже обращали внимание, сразу интересовались кто это такие, тоже требовали автографы и фото. Не всегда это было комфортно и удобно, график же, нам нужно было всегда куда-то ехать по делам. Мне приходилось извиняться и объяснять людям, что нам пора и фотографироваться больше никто не будет. Забавно, что у Спаса-на-Крови тоже ребят узнала и тот самый продавец, смекнув, кто это такие тоже стал фотографии просить, я ему ответила «знаете что… с вас четыре тысячи», ну и мы уехали.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Сладкий вкус Запада

Отдельная история у нас связана с местными жителями – комарами. Стояли теплые деньки и они начали есть ребят, прямо целенаправленно, только их и кусали. Послали стафф-персонал закупать кучу кремов и защитных средств. Это была какая-то фантасмагория, на них тучи слетались, а у нас, русских, все было нормально: никто не кусал, мы вообще не понимали, как такое возможно. Как будто костариканцев комары по крови учуяли и начали атаковать. Я у всех наших спрашивала, ни у кого такой проблемы не возникло. Никакого комариного обострения, только заграничная кровь привлекала насекомых.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Русские женщины

Мы много говорили на тему взаимоотношений между мужчинами и женщинами, сравнивали. Им импонирует российский менталитет и то, что русская женщина в принципе до сих пор мужчину ставит выше себя. Здесь как будто патриархат, но при этом наши женщины не забывают и сами реализоваться, и беречь очаг, и заниматься детьми, и, самое главное, своей красотой. Россиянки соблюдают баланс, а не кричат про феминизм. Ребята обратили внимание на их гармоничную женственность и сильную энергетику. Мужчины это уважают - законы природы.

Приключения сборной Коста-Рики в России

«Оскар» влияет на спортсменов

В какой-то момент футболисты прознали, что мой дедушка Виген Чалдранян — известный кинорежиссер, увидели фотографии в соцсетях. Пришли ко мне, стали расспрашивать «твой дедушка номинант на «Оскар», он твой родственник?». Много интересовались его творчеством, просили показать какие-то работы. Я решила рассказать им о последнем фильме дедушки, который номинирован на премию «Оскар», называется «Молчание архимандрита». Не стала грузить ребят полным метром, включила трейлер.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Россия поразила красотой

Вообще, ребята заинтересовались российской культурой, особенно их поразила архитектура. База сборной Коста-Рики находилась в Павловске. Какой-то привычной и предполагаемой всеми лирики и стереотипов, типа инструктажа перед поездкой не было. Никто не раздавал советов, что в России нужно вести себя определенным образом, не пить водку или еще что-то.

Игры проходили в трех городах: Самара, Санкт-Петербург и Нижний Новгород. Погулять времени не было, в основном знакомились с городами из окон автобуса. Помню, как ехали от отеля Hilton на Пулковском шоссе, потом по Московскому и в центр, парней поразил контраст. Сначала современные постройки, потом советский период и культурный центр, где полно эклектики: строгое петровское барокко, высокое елизаветинское, классицизм, ампир, неоклассицизм, модерн, авангард. Они внимательно смотрели на все, много спрашивали, их заинтересовал облик Петербурга.

Такого они не видели, в Коста-Рике все просто: каменный дом для жилья, никаких изысков, главное, чтобы к пляжу ближе. Их впечатлил город, все признали его красоту. Особенно, когда были «Алые паруса». Поехать в центр у них не получилось, запретили, смотрели по телевизору. Новый стадион «Зенит Арена» спортсменам очень понравился, его выделили из других площадок, на которых состоялись игры («Самара Арена» и «Нижний Новгород »).

Приключения сборной Коста-Рики в России

Сборная друзей или сборная РФ

Раньше я не любила и не понимала футбол, а когда стала посещать «живые» игры что-то произошло. Плакала, смеялась, материлась, нервничала, вообще контролировать себя не могла, это нечто очень захватывающее. Думаю, что неподдельные эмоции приходят, когда ты имеешь связь с командой, когда знаешь каждого. Выходят на поле «твои пацаны», а дальше преданность и человеческие эмоции делают свое дело.

Многие интересуются, болела ли я за сборную России. В ответ я всегда спрашиваю, за кого вы будете болеть: за друзей или за национальную команду? Большинство отвечали, что все-таки за национальную. И я это понимаю, но в то же время, кто сказал, что нужно болеть за страну только потому, если у тебя в паспорте написано, что ты ее гражданин? А как же личные отношения? Вот играет команда, а у тебя с каждым игроком есть своя история, общие воспоминания и шутки, что тебе дороже, это или незнакомые люди? Будь я даже гражданкой Франции, которая выиграла, я бы все равно болела за сборную друзей.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Поражение, философия, религия

После вылета костариканцы очень расстроились. Но никто не напивался, это противоречит правилам поведения на Чемпионате. Вскоре ребята уже по-философски рассуждали о сложившейся ситуации. Это же не конец света. Во-первых, скоро другие матчи и есть шанс их выиграть, во-вторых, они уже показали хороший результат. Сборная обошла Италию (в отборочной части - прим. ред), а в на ЧМ-2014 они вышли в четверть финал. К тому же команда набожная, они всегда благодарят Бога и за победу, и за опыт поражения. Некоторый упадок был, но злыми и нелюдимыми от этого спортсмены не стали. Отреагировали по-мужски, проигрывать тоже надо уметь.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Кто за кого

После вылета болели за другие страны. Все поддерживали разные команды, но в финале переживали за Хорватию. Завершающий матч турнира смотрели уже дома. До этого многие за Бразилией следили, пока она тоже не вылетела. В сборной Коста-Рики есть один футболист, Маркос Уренья, которые играл за российскую команду (Кубань, 2011-2012 годы), он болел за Россию. Между прочим, Маркос прекрасно владеет русским языком и говорит практически без акцента. Его друзья по сборной тоже поднаторели и освоили базовые знания: научились здороваться, прощаться, узнавать, как дела, соглашаться, благодарить и отказываться.

Перед отъездом ребята мне подарили презенты, самый ценный - это футболка, которую каждый из них подписал. Им и руководству понравилась моя работа. Сложились хорошие отношения и мне предложили продолжить сотрудничество на лиге ведущих европейских чемпионатов. Причем позже я узнала, что футболисты лично просили об этом начальство.

Приключения сборной Коста-Рики в России

Как Россия

В составе сборной Коста-Рики играют футболисты из сильных клубов: «Реал Мадрид», «Арсенал», «Селтик», «Сандерленд», «Болонья» «Эспаньол». Но национальная команда на чемпионатах мира играла плохо. Заявили о себе костариканцы в 2014 году. Тогда футболисты, как и сборная России, удивили всех, дойдя до четвертьфинала.

Коста-Рика сначала вышла из «группы смерти» с первого места, обыграв Италию и Уругвай и сыграв вничью с англичанами. В 1/8 Los Ticos ждали неуступчивые греки. Как и россиянам в игре с испанцами, костариканцам пришлось бить пенальти: удача была на их стороне. До серии одиннадцатиметровых дошла и следующая игра — с Нидерландами. Однако ее выиграли голландцы. Благодаря такому выступлению Коста-Рика поднялась в рейтинге ФИФА на 13 позиций, став сильнейшей среди команд конфедерации Северной и Центральной Америки и стран Карибского бассейна. 

В России повторить успех костариканцам не удалось. Они попали в группу к Сербии, Бразилии и Швейцарии, проиграли первым двум, сыграли вничью с последними (тот самый матч, где забил Кендалл Уостон), заняли последнее место в группе и покинули турнир. 

Приключения сборной Коста-Рики в России

 

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Автор: Полина Айнбиндер
#футбол #коста-рика #чм - 2018
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